Duch vincula pau i sostenibilitat i reivindica Catalunya en la "resolució de reptes compartits"

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha vinculat els conceptes de pau i sostenibilitat i ha apostat per una Catalunya que participi activament en la "resolució de reptes compartits" a nivell internacional.
Així s'ha expressat en una intervenció en el Global Sustainability Barcelona Summit 2026, que ha tingut lloc aquest dilluns al Caixaforum, en la qual ha assenyalat que en un context com l'actual és "fàcil deixar-se dominar pel pessimisme" i pensar que les administracions han perdut la capacitat per governar el futur.
Tot i això, ha defensat que Catalunya no s'ha de limitar a tenir una presència institucional, sinó a participar en les solucions i continuar creant oportunitats per als seus ciutadans, pensant "més enllà de les urgències immediates i assumir responsabilitats amb les generacions futures".
REFORÇAR LA SEGURETAT EUROPEA
Ha sostingut que "la pau i la sostenibilitat estan profundament vinculades", ja que difícilment es pot avançar en un àmbit sense tenir en compte l'altre, i en el cas d'Europa, ha assenyalat que reforçar la seva seguretat no es pot reduir a la despesa militar.
"Quan parlem de seguretat també hem de pensar què volem protegir", ha subratllat Duch, que ha apuntat que la capacitat d'un territori per salvaguardar la pau també passa per la solidesa de les seves democràcies, la seva competència econòmica, la cohesió social i la complicitat entre socis.