Duch i Vila participen en la trobada de casals catalans a Europa a Luxemburg

Mantenen reunions amb representants institucionals del país
BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els consellers d'Unió Europea (UE) i Acció Exterior i de Política Lingüística de la Generalitat, Jaume Duch i Francesc Xavier Vila, han participat a Luxemburg en la XVIII Trobada de Casals Europeus, celebrada a Luxemburg, on han reafirmat el compromís del Govern amb el català a l'exterior.
Aquesta trobada ha reunit a representants de casals de ciutats com Berlín (Alemanya), París (França), Zuric (Suïssa) i Munic (Alemanya), entre altres, i de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, ha informat el Govern en un comunicat aquest dissabte.
Les entitats han posat en comú les activitats que duen a terme per mantenir i difondre la llengua als seus països d'acollida.
En la seva intervenció davant dels representants aquest dissabte, Duch ha destacat el treball que fan aquestes entitats en la "projecció del país" i ha assenyalat la importància de recuperar el talent català que viu fora i reforçar el paper que poden tenir per connectar empreses, universitats institucions i projectes de Catalunya en l'exterior.
"Necessitem cooperació i aliances, necessitem estar presents allà on es prenen decisions que afecten a la nostra economia, la nostra societat i el nostre futur, i per fer-ho necessitem mobilitzar totes les capacitats del país, també les que tenim fora", ha defensat, alhora que ha remarcat que la Catalunya exterior no és una realitat separada sinó que també forma part del territori.
REUNIÓ AMB VILA
Les entitats participants s'han reunit aquest divendres amb Vila en el Centre Català de Luxemburg, en una sessió centrada en el paper de les comunitats exteriors en la transmissió del català, on Vila ha afirmat que els ciutadans en l'exterior formen part "de ple dret" de la comunitat lingüística.
En aquest sentit, ha assegurat que "el suport a la comunitat catalana de l'exterior no és un element accessori de la política lingüística, és una forma d'enfortir el català en tota la seva dimensió, i el Govern ho assumeix com una responsabilitat pròpia".
RECURSOS PER Al CATALÀ EN L'EXTERIOR
La comunitat catalana en l'exterior suma 427.423 persones inscrites, una xifra que no recull tota la realitat perquè moltes persones que resideixen en països europeus no fan la inscripció consular.
En el 2025 el Govern va destinar 286.381,25 euros a l'ensenyament del català en l'exterior, gairebé un 42% més que l'any anterior, i 41 comunitats van organitzar 186 activitats formatives per 1.939 alumnes.
A més, el Govern ha reforçat la coordinació amb les comunitats a través del Consell de la Catalunya Exterior i s'ha renovat el portal d'aprenentatge del català per a l'exterior.
REUNIONS A LUXEMBURG
El viatge també ha servit a Vila per mantenir una reunió amb el comissari per a la llengua luxemburguesa, Pierre Reding, per contrastar les principals polítiques lingüístiques dels dos governs, i el conseller també ha visitat l'Escola Europea de Luxemburg.
Per la seva banda, Duch ha mantingut diverses reunions de treball i institucionals amb actors de l'àmbit europeu i del mateix país, com el director d'Economia Circular i Tecnologies Netes de Luxemburg, Jerome Petry; la Cambra de comerç de Luxemburg i el vicepresident de la Comissió d'Afers exteriors i Europeus de la Cambra de diputats de Luxemburg, Yves Crutchen.
Duch també s'ha saludat amb el ministre luxemburguès d'Economia, Lex Delles, i s'ha vist amb la presidenta del Banc Europeu d'Inversions, Nadia Calviño, la qual cosa ha permès "explorar oportunitats" per a Catalunya.