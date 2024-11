Duch urgeix a la UE reforçar la seva posició davant d'una victòria de Trump: "S'ha de posar les piles"

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha urgit a la UE reforçar la seva posició comercial davant d'una presumible victòria del candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump: "S'ha de posar les piles davant dels EUA".

"En els pròxims quatre anys no podem ser simples espectadors del que estigui passant", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press arran la imminent victòria de Trump en les eleccions nord-americanes.

Ha afirmat que els EUA son el "primer soci comercial" de Catalunya, Espanya i la mateixa UE, per la qual cosa els pròxims mesos i anys hauran d'estar molt vigilants, en les seves paraules, ja que Trump ha avançat una política d'aranzels que podria dificultar el comerç mundial.

En preguntar-li per la defensa, ha apuntat que fins ara està "d'alguna manera delegada via OTAN als EUA", un cosa que, al seu judici, no hauria de canviar, encara que si canviés ha alertat que Europa hauria d'assumir el 100% de la seva seguretat.

Finalment, ha instat a reforçar les institucions i ser capaços de defensar el model de vida europeu davant de, textualment, moments en els quals pot estar en perill la democràcia: "Nosaltres mateixos hem de ser capaços de defensar el nostre sistema de vida, el nostre model social que, segurament en aquest moment és el millor del món".