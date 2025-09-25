Duch trasllada a Tüttö (CdR) la voluntat de Catalunya d'incidir en el marc financer plurianual

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha rebut aquest dijous a Barcelona la presidenta del Comitè de les Regions (CdR), Kata Tüttö, i li ha traslladat la voluntat de Catalunya d'incidir en el nou marc financer plurianual de la UE.
En un comunicat, la Conselleria explica que Duch també ha traslladat a Tüttö la voluntat d'incidir en les polítiques de cohesió europees, i ha compartit amb ella les iniciatives que el Govern vol impulsar en les comissions del CdR.
Duch ha detallat que el Govern vol promoure una proposta de dictamen per a la cooperació al desenvolupament descentralitzada, que es votarà en la Comissió de Ciutadania el pròxim 1 d'octubre i en el ple del CdR el 10 de desembre.
Aquest divendres, Tüttö es reunirà amb el president català, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat, també acompanyats del conseller Duch.
La visita de Kata Tüttö s'afegeix a les d'altres líders europeus aquest any com el president del Consell Europeu, António Costa; les vicepresidentes de la Comissió Europea Teresa Ribera i Roxana Minzatu, i la comissària europea per al Mediterrani, Dubravka Suica.