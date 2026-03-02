Duch: La seguretat dels catalans a l'Orient Mitjà és la "prioritat absoluta" del Govern

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmat que la seguretat dels catalans a l'Orient Mitjà és la "prioritat absoluta" del Govern, després dels bombardejos a la zona arran de l'accions militars iniciades aquest dissabte pels EUA i Israel a l'Iran.
En una anotació a X aquest dilluns recollida per Europa Press Duch ha assegurat que segueixen amb atenció l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà i ha demanat "molta precaució" als catalans que són als països afectats.
Així mateix, ha recordat la necessitat de seguir les recomanacions del departament i estar atent a la informació de canals oficials.