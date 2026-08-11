Duch es reunirà aquest dimarts per videotrucada amb els casals catalans a Colòmbia després del sisme

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i el delegat del Govern als Estats Andins, Antoni Vicens i Vicens, es reuniran aquest dimarts per videotrucada amb els casals catalans a Colòmbia després del sisme d'aquest dilluns.
Segons han explicat fonts del Govern a Europa Press, la reunió serà a les 15 hores (les 8 a Colòmbia) amb els centres de la comunitat catalana a Colòmbia "per conèixer la situació dels catalans al país i rebre informació actualitzada".
El terratrèmol, de magnitud 7,4 en l'escala de Richter, es va registrar amb epicentre a cinc quilòmetres a l'est de San José del Palmar, en el departament de Chocó, i a una profunditat de 107 quilòmetres, i ha deixat fins al moment almenys 132 morts i danys a diverses zones del país, la qual cosa ha portat a les autoritats colombianes a decretar la situació de "desastre nacional".