Duch es reuneix amb la sotsgovernadora de Califòrnia (EUA) per reforçar acords

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, s'ha reunit amb la sotsgovernadora de Califòrnia (Estats Units), Eleni Kounalakis, a San Francisco per valorar els acords entre Catalunya i Califòrnia i s'han instat a reforçar llaços en àrees com les polítiques digitals i les noves tecnologies
En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimarts, Duch subratlla que han valorat "positivament" els acords històrics entre Catalunya i Califòrnia.
El conseller fa aquesta setmana un viatge institucional a Califòrnia per reforçar relacions en clau política i econòmica, segons va informar el departament.