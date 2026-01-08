Duch reivindica el seu compromís amb l'ONU després de la retirada dels EUA de 60 agències internacionals

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicat el compromís de l'executiu català amb "les Nacions Unides, el multilateralisme i la cooperació internacional" després de la retirada dels Estats Units de 60 agències internacionals.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha recordat que la meitat d'aquestes 50 agències són de les Nacions Unides.
Això arriba després que el president nord-americà, Donald Trump, signés dimecres una ordre executiva per retirar el país d'aquestes organitzacions internacionals i deixar de subscriure diferents tractats internacionals que a parer seu són contraris als interessos nacionals.