Duch reivindica al Senat de França el respecte a la diversitat de les regions europees

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicat aquest dijous des del Senat de França, a París, el paper de les regions europees i el respecte a la diversitat: "Si volem una Europa integrada, aquesta Europa ha de respectar la diversitat".
Ho ha dit en una taula rodona organitzada per la Cambra alta francesa amb motiu del 10 aniversari de la reordenació de les regions franceses, i en la qual ha defensat la incidència regional tant en la política de cohesió com de competitivitat de la UE, informa el Govern en un comunicat.
Duch, acompanyat de la delegada del Govern a França, Eva Doya Le Besnerais, ha abordat el paper de les regions com a actors essencials en la resposta a les crisis europees i ha defensat que tenen "dret a intentar influir" en les decisions de les institucions de la Unió.
Per això, davant de la negociació del nou pressupost comunitari, el conseller ha subratllat que la política regional no es pot gestionar sense treballar amb les regions i ha criticat "la voluntat recentralizadora de la Comissió Europea".
POLÍTICA ENERGÈTICA I COOPERACIÓ
Duch també ha posat el focus en la crisi energètica que s'ha començat a desencadenar per la guerra a Orient Mitjà i ha advocat per "avançar cap a la creació d'una política energètica europea veritablement supranacional".
Així mateix, ha traslladat que creu "fermament" en la cooperació transfronterera, que considera essencial, i ha destacat xarxes com l'Euroregió Pirineus Mediterrània i la Comunitat de Treball dels Pirineus.
"Els presidents de la regions de França són referents de la política francesa i, per tant, és interessant poder compartir-hi temps. És molt important mantenir un diàleg constant i, sobretot, funcional", ha conclòs.
Durant la seva visita al Senat francès, el conseller s'ha reunit amb el president de la Regió Sud, Renaud Muselier, i amb la presidenta de l'Assemblea de Còrsega, Marie-Antoinette Maupertuis.