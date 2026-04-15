Duch reivindica a Califòrnia (EUA) el rol de Catalunya en la "cooperació" climàtica

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicat a Califòrnia (Estats Units) el rol de Catalunya en la "cooperació internacional" davant el canvi climàtic, en el marc del seu viatge institucional a l'estat nord-americà, informa el Govern en un comunicat aquest dimecres.
El conseller ha participat en la sessió inaugural de la tercera reunió anual del Mediterranean Climate Action Partnership (MCAP), celebrada al Museu d'Història Natural de Los Angeles, en la qual ha advertit que davant el context internacional actual els governs subestatals tenen una "responsabilitat especial" en la lluita contra el canvi climàtic.
Així, ha assegurat que regions de diferents continents del món, allunyades geogràficament comparteixen la mateixa problemàtica i, per tant, s'han de "compartir les solucions", la qual cosa, diu, es pot fer millor en el nivell de decisió de les regions que en el dels estats.
"Els objectius que tenim per davant són, probablement, encara més difícils que fa uns anys", ha assenyalat, després de situar com a exemples l'augment de temperatures, la sequera i els incendis forestals que han afectat tant Catalunya com Califòrnia, per la qual cosa ha cridat a reforçar aquest compromís.
CATALUNYA EN LA MCAP
La MCAP és una coalició de governs subestatals liderada per Catalunya i Califòrnia que agrupa 16 regions de cinc continents que comparteixen un clima mediterrani i col·laboren per adaptar-se a l'efecte del canvi climàtic.
L'aliança s'organitza en grups de treball centrats en la sequera, la calor extrema i els incendis forestals, una arquitectura de treball que, destaca el conseller, representa una manera singular d'afrontar aquests reptes: "No es tracta només de la feina que fem sobre el canvi climàtic, sinó de la manera en la qual fem aquesta feina tots plegats".
Ha subratllat que la MCAP és un "exemple tant per a altres regions i, principalment" per a alguns estats sobre com organitzar la cooperació.
"Catalunya està contribuint a la vitalitat, a l'energia d'aquesta aliança i està orgullosa de ser-ne membre", ha celebrat.