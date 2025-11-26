Duch reclama que la societat civil tingui un "paper permanent" en el nou Pacte euromediterrani

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reclamat aquest dimecres que la societat civil tingui un "paper permanent i estable" en el nou Pacte euromediterrani.
Ho ha demanat acompanyat del secretari general de la Unió per la Mediterrània (UpM), Nasser Kamel, en l'obertura de la Conferència de la Societat Civil Euromediterrània, en què ha reivindicat les aportacions i el paper que ha tingut Catalunya per aconseguir un Mediterrani mes estable i pròsper.
Per Duch, la col·laboració euromediterrània ha entrat en una nova fase i defensa que la zona només progressarà si tots els governs, també les regions i la societat civil, treballen "en un marc de cogovernança que sigui inclusiu i compartit".
Sobre la societat civil, n'ha destacat la fortalesa i considera que és "imprescindible" per assegurar la legitimitat i l'efectivitat de les polítiques que es duguin a terme a la zona.
"El nou pacte l'ha d'integrar no només com a part consultant, sinó com a participant estable en la presa de decisions i en tots els processos de monitoreig", ha sostingut.
Per Duch, el nou pacte representa una oportunitat per al Mediterrani i per al futur dels governs europeus, i per això veu necessari que les regions en siguin codissenyadores del contingut perquè tenen "un coneixement més de primer mà i les que s'enfronten a les crisis i promouen solucions innovadores i pragmàtiques".
Kamel també ha defensat que els països i regions de la zona estan abraçant i desenvolupant noves formes de treball amb una "responsabilitat compartida" que es basteixen ponts entre sectors i generacions.
GOVERNANÇA "COMPARTIDA"
"La governança ha de ser compartida, i això vol dir que ha de ser configurada entre institucions, actors de la societat civil, xarxes i comunitats", ha subratllat Kamel.
En la seva opinió, la reunió ministerial del desè Fòrum Regional de la UpM que se celebrarà aquest divendres a Barcelona arriba en un moment en què tothom està adoptant "un nou marc de col·laboració per a una nova estratègia per als pròxims anys".
Aquests intents de reforçar la cooperació euromediterrània, segons Kamel, coincideixen en que tota cooperació regional ha de començar per les persones i per avançar en àmbits com la igualtat de drets, un creixement inclusiu i en una visió ecològica i digital.
I en la mateixa línia que Duch, ha destacat que els països i regions cada vegada atribueixen més importància al fet de consultar amb la societat civil a l'hora de dissenyar i aplicar les seves polítiques: "La societat civil no pot ser un mer complement de la cooperació regional. N'és un dels pilars fonamentals".
Després d'assegurar que la UpM empatiza amb això, ha defensat que la participació de la societat civil ha de ser "realment integrada i no simbòlica".
"Res serà possible sense la participació activa de la societat civil. 30 anys després del Procés de Barcelona, la nostra visió d'una cooperació centrada en les persones i la mateixa declaració atorga a la societat civil un paper clau", ha afegit.