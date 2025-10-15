Duch reclama en el CDR que el Pacte per la Mediterrània tingui un "impacte real" i objectius clars

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reclamat aquest dimecres en el ple del Comitè de les Regions (CDR) que el Pacte per la Mediterrània tingui "impacte real, amb eines i objectius clars de cohesió, sostenibilitat i benestar".
En un missatge a X recollit per Europa Press, el conseller ha defensat que aquest pacte ha de ser "molt més que una declaració d'intencions".
Així ho ha reivindicat en un acte en el CDR sobre 'El nou Pacte per la Mediterrània: Desafiaments i perspectives entre cohesió i ampliació', davant la comissària europea pel Mediterrani i la Demografia, Dubravka Suica.
Duch ha apostat per "traduir les prioritats polítiques de la UE per al Mediterrani en programes ben finançats que permetin abordar els reptes regionals, promoure el pacte mediterrani i consolidar una governança multinivell i macroregional eficaç".
El conseller ha reivindicat la importància de la cooperació mediterrània a tots els nivells i de "garantir que el pacte compti amb estructures de governança estables i inclusives a nivell territorial, amb finançament i mecanismes de seguiment adequats".