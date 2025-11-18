Duch proposa crear un fons d'assistència tècnica per a la cooperació al Mediterrani

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha explicat que la Generalitat ha proposat la creació d'un fons d'assistència tècnica per a la cooperació descentralitzada al Mediterrani.
Ho ha dit aquest dimarts en la inauguració de l'Euro-Mediterranean Economic & Business Forum 2025, que organitza la Cambra de Barcelona a la Llotja de Mar.
Hi han participat la tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay; el secretari general de la Unió per la Mediterrània, Nasser Kamel; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el president d'Ascame, Ahmed El Wakil, i el president executiu de Iemed, Senén Florensa.
Duch ha explicat que aquest fons ha de comptar amb les administracions regionals i locals, i ajudar-les a accedir tant a fons de la Unió Europea com privats.
Ha afegit que la Generalitat creu que el futur del Mediterrani s'ha de construir "sobre la col·laboració públic-privada, la governança compartida i la responsabilitat mútua".
"Necessitem fomentar marcs inclusius i participatius en què els governs, la societat civil, el sector privat i l'acadèmia treballin plegats per definir respostes als nostres desafiaments comuns", ha dit.
GAY I KAMEL
Gay ha recordat el procés de Barcelona, que va imaginar "una comunitat mediterrània basada en la prosperitat, l'estabilitat i la cooperació".
Ha afegit que aquella visió "continua vigent", tot i que necessita una actualització que incorpori la visió industrial, climàtica i digital.
Kamel ha subratllat que el procés de Barcelona va ser un "somni de pau, estabilitat i seguretat" i que la integració mostra la potència de la regió, tot i que ha assenyalat que aquesta integració és fràgil.
Ha dit que, malgrat els problemes i reptes als quals ha fet front durant aquestes tres dècades, "la flama encara crema".
Santacreu ha subratllat que els reptes que hi ha a banda i banda del Mediterrani "exigeixen una integració econòmica més profunda" i ha assenyalat que aquesta integració permetria a l'economia de tota la regió créixer un 2%.
EL WAKIL I FLORENSA
El Wakil ha destacat que tant el sector públic com el privat s'han de centrar en els reptes que té la regió i ha demanat que es doni suport als negocis i l'estabilitat econòmica.
Florensa ha recordat, en relació amb el 30è aniversari del procés de Barcelona, que té com a objectiu construir una àrea de pau i estabilitat, una zona de progrés econòmic compartit i un espai de diàleg intercultural al Mediterrani.