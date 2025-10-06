Duch, sobre el presumpte maltractament a activistes de la Flotilla: "S'haurà d'investigar"

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha afirmat aquest dilluns que "s'haurà d'investigar" el presumpte maltractament a activistes de la Global Sumud Flotilla (GSF) per part del Govern d'Israel i ha assegurat que l'objectiu és que els espanyols que encara no han tornat ho puguin fer durant aquest dilluns.
Ho ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li per les paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau (Comuns), i el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas, els qui diumenge van afirmar haver rebut "maltractament i tracte denigrant" del Govern d'Israel després d'arribar a l'Aeroport de Barcelona en un vol des de Madrid Barajas, després de ser deportats.
"Lògicament s'haurà d'entrevistar totes les persones que vulguin denunciar aquest tipus de conducta per part d'Israel. De totes maneres, jo crec que avui el que ens hem de concentrar sobretot és a aconseguir que tornin els que encara són allà", ha dit Duch.
Ha explicat que van ser sis els catalans que van tornar diumenge --entre ells Colau i Coronas-- i ha corroborat les paraules del ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, qui aquest dilluns ha assenyalat que els 28 espanyols que anaven a bord de la Flotilla i que continuen retinguts a Israel tornaran al llarg d'aquest dilluns a Espanya.
"S'està fent tot el possible perquè tornin avui mateix, el Ministeri d'Afers Exteriors, l'ambaixada a Israel, el consolat a Tel-Aviv, nosaltres com a Generalitat, tothom està treballant per aconseguir que arribin avui a casa seva", ha subratllat Duch.