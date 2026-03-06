Duch presenta el projecte de pressupostos a organitzacions i entitats de cooperació catalanes

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, s'ha reunit aquest divendres amb les principals organitzacions i entitats de la cooperació catalana per presentar-los el projecte de pressupostos del Govern per al 2026 i exposar-los les "principals línies d'actuació" en cooperació al desenvolupament.
En un comunicat, la Conselleria explica que el conseller ha traslladat el compromís del Govern amb la cooperació al desenvolupament i ha demanat "col·laboració" de les organitzacions per transmetre a la ciutadania la rellevància d'aquestes polítiques, especialment al públic més jove.
"En un món en el qual actors rellevants qüestionen, cada vegada més, les polítiques de cooperació, una aposta tan decidida com la que fem amb aquest pressupost representa un missatge clar i també una gran oportunitat", ha subratllat Duch.
El conseller ha detallat que aquests comptes preveuen un increment de 45 milions en la partida de cooperació pel que fa als darrers pressupostos aprovats el 2023.
Entre les entitats que han participat en la reunió hi havia el Consell Català de Foment de la Pau, Lafede, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Novact, MedCities, la Coordinadora d'ONGs solidàries de les Comarques Gironines i l'Alt Maresme, Oryx Impact i la Taula per Colòmbia.