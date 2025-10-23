Duch, nou vicepresident de Veïnatge de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha estat elegit vicepresident de Veïnatge de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes (CRPM), una xarxa que aplega representants de 150 regions sobre polítiques euromediterrànies.
Duch serà un dels sis vicepresidents de la CRPM (juntament amb els de Clima, Energia, Política de Cohesió, Afers Marítims i Transport i Accessibilitat), i amb aquesta elecció, Catalunya "guanya pes en l'organització i més capacitat d'influència", assegura el Govern en un comunicat aquest dijous.
Duch ha assenyalat el llarg compromís de Catalunya amb l'organisme i el paper que ha tingut per enfortir la cooperació entre les regions, per la qual cosa ha considerat que és "un deure i una oportunitat per aprofundir en aquest compromís" assumir aquest càrrec.
També ha assenyalat la importància de "reforçar el compromís col·lectiu" amb el veïnatge sud després de l'aprovació del Pacte Europeu per la Mediterrània, en un moment, ha dit, en què s'estan produint "desenvolupaments complexos i sensibles" al flanc oriental.
Precisament aquest novembre Catalunya acollirà l'Assemblea General de la CPRM, coincidint amb la commemoració del 30è aniversari del Procés de Barcelona, i serà la primera vegada que ho fa.