Duch nega contractes d'armament del Govern amb Israel i veu l'oficina d'Acció a Tel-Aviv "inoperant"

Considera més "fonamental" aplicar la llei d'amnistia que una reunió entre Sánchez i Puigdemont

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha negat que el Govern de la Generalitat tingui contractes armamentístics amb Israel i ha qualificat de "pràcticament inoperant" l'oficina d'Acció a Tel-Aviv.

Ho ha afirmat en una entrevista d'aquest dilluns a Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li si el Govern es planteja tancar l'oficina, i ha afegit que "des que el conflicte va anar a més" no ha estat oficialment tancada però no ha fet feina, en les seves paraules.

Sobre quan estarà llesta l'ampliació de crèdit del Govern, l'ha situat en l'horitzó del final de les negociacions amb ERC i els Comuns, i ha remarcat que per a l'executiu català "el més important" és tenir més recursos tan aviat com sigui possible.

AMNISTIA I PUIGDEMONT

En referència a la llei d'amnistia i sobre una possible reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha expressat que "el més fonamental" no és tant la trobada entre tots dos sinó l'aplicació de la norma.

"Aquest govern ha insistit des del primer dia que un cop el Congrés dels Diputats va aprovar la llei d'amnistia, la llei s'ha d'aplicar. I per tant el que esperem és que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya tan aviat com sigui possible", ha dit.