Duch insta els joves a implicar-se i "assumir un paper de lideratge" en els reptes de la UE

Lamenta la deterioració de la qualitat democràtica: "Hem tornat uns 50 anys enrere en molt poc temps"
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha instat els joves a implicar-se i "assumir un paper de lideratge en els grans reptes que afronta avui la Unió Europea.
En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria ha explicat que Duch ha intervingut en el cicle de converses 'Diàlegs pel Futur', organitzat per l'Associació Joves Pel Futur Catalunya, la delegació catalana de la plataforma de participació política juvenil de Talent Futur, al Palau Robert de Barcelona.
"Si volem mantenir el tipus de societat que tenim en aquest moment, una societat fonamentalment democràtica, lliure, solidària, respectuosa amb els valors fonamentals a partir dels quals es posen en marxa la integració europea, aquest és el moment de fer un pas endavant", ha declarat Duch.
El conseller ha afirmat que l'actual context internacional està condicionat per 3 factors: la ruptura amb les maneres tradicionals d'organitzar les relacions entre estats, la centralitat de la qüestió energètica i la "importància de l'origen i traçabilitat dels productes".
DETERIORACIÓ DEMOCRÀTICA
El conseller ha alertat de la deterioració de la qualitat democràtica a nivell global: "És el mateix que el 1978. Hem tornat uns 50 anys enrere en molt poc temps. En aquest moment hi ha 130 conflictes armats al món, el doble que fa 15 anys", ha lamentat.
Malgrat això, Duch ha reivindicat la capacitat de Catalunya d'influir en els debats europeus, i ha reivindicat la importància dels espais de participació i d'incidència europeus.
Ha conclòs que actes com aquests són espais on la ciutadania es posiciona, "cadascú des del seu punt de vista, sobre el que ha de fer la UE, i això és important", i després ha cridat els joves a mobilitzar-se.