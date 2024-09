Duch insta els catalans al Líban a sortir del país: "No sabem quina serà l'evolució"

Defensa les delegacions del Govern a l'exterior per impulsar Catalunya "dins el marc legal"



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha recomanat als catalans que són al Líban que abandonin el país en vista de la possible escalada del conflicte: "No sabem quina serà l'evolució d'aquest conflicte, d'aquesta guerra, però les coses no pinten gaire bé".

En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha recordat que la Generalitat està col·laborant amb el Ministeri d'Afers Exteriors, l'ambaixada d'Espanya al Líban i el consolat a Beirut, tal com va indicar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, dimecres en una roda de premsa després del Consell Executiu.

Ha recomanat als catalans que vagin a l'aeroport, busquin vols i procurin sortir, en les seves paraules, i que es posin en contacte amb el consolat per donar "fe de vida" i, arribat el moment, que el Govern central pugui contactar amb ells si engega un pla d'evacuació.

CATALÀ A LA UE

Respecte a l'ús del català a l'Eurocambra, que dimarts va tornar a demanar per carta el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha augurat que s'acabarà aconseguint ja que tant el Govern central com la Generalitat estan "treballant moltíssim perquè això sigui possible".

Ha sostingut que l'executiu espanyol "continua tenint com a prioritat, de debò, aconseguir l'oficialitat del català en les institucions europees", i ha reafirmat el compromís de la Generalitat per ajudar en tot el que puguin.

En preguntar-li per l'informe desfavorable del Consell d'Europa sobre el 25% d'hores lectives en castellà a les escoles catalanes, ha celebrat que ajuda la Generalitat a ratificar "l'anàlisi que va fer el mateix Govern".

DELEGACIONS A L'EXTERIOR

D'altra banda, sobre les delegacions del Govern a l'exterior, Duch ha defensat que impulsaran "la projecció econòmica, també la projecció política i institucional, ajudaran els empresaris, els sindicats, el teixit social, la cultura i la llengua" de Catalunya.

Així mateix, ha apuntat que les delegacions a l'exterior, que formen part de l'acord PSC-ERC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat, es compliran "dins el marc que és propi nostre, el marc legal, que és fonamentalment l'Estatut d'Autonomia de Catalunya".

També ha explicat que el nou executiu català liderat pel PSC procurarà que totes les delegacions "siguin útils, siguin funcionals i que, efectivament, els seus delegats i el personal que hi treballi tingui les eines per fer la seva feina".