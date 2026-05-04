Duch inaugura al Port de Tarragona una exposició sobre els 40 anys de Catalunya a la UE

Subratlla el benefici que comporta pertànyer a la UE per a la "igualtat" i la democràcia
TARRAGONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha inaugurat aquest dilluns al Moll de Costa del Port de Tarragona l'exposició itinerant 'Europa, el nostre espai comú', una exposició que commemora els 40 anys de Catalunya a la Unió unir Europea (UE) i que suposa el primer gran acte del Govern amb motiu del Dia d'Europa el proper 9 de maig.
La mostra està impulsada pel consorci Catalunya Internacional, a partir d'una mostra original de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de donar a conèixer "la importància de l'activitat i els valors" de la UE i ressaltar la seva dimensió més local, informa el Govern en un comunicat aquest dilluns.
Duch ha assegurat que és necessari posar en valor la importància de pertànyer a Europa i el benefici que comporta: "Donis del punt de vista de la igualtat, de la democràcia, del progrés econòmic, de la protecció social, i de tantes coses que han millorat en aquests últims 40 anys", ha subratllat.
El conseller ha remarcat que aquesta commemoració va més enllà d'un acte simbòlic i serveix per posar de manifest el paper que la UE ha d'assumir en un context, apunta, marcat per conflictes com els d'Ucraïna, Palestina, Líban i Iran.
"Tot això ens ha d'enfortir i ens ha de demostrar que si hi ha un futur positiu possible, aquest futur és el que necessitem", ha sentenciat.
CONTINGUT DE LA MOSTRA
A través de l'exposició els visitants podin descobrir el que significa formar part de la UE i com implicar-s'activament i tenen l'oportunitat de conèixer amb exemples concrets com contribueix la pertinença a la UE a "protegir els seves llibertats".
La mostra s'estructura en zinc grans blocs que inclouen exemples de projectes europeus impulsats en municipis catalans: 'Més connectada', 'Més empoderada', 'Més sostenible', 'Més social' i 'Més solidària', i farà parada a Reus (Tarragona) del 5 al 31 de maig; a Girona de l'1 de juny al 31 de juliol i a Lleida a partir del 15 de setembre.
EUROPA I DIVERSITAT
Prèviament a la inauguració de l'exposició ha tingut lloc un acte institucional amb motiu del Dia Nacional de la Convenció sobre els drets de les Persones amb Discapacitat.
En aquest sentit, Duch ha remarcat que una societat amb diversitat de capacitats, de mirades i de maneres de ser "és una societat més justa, humana i forta", i ha afegit que el Govern, dins la vocació europeista, reivindica amb orgull un espai divers i inclusiu.