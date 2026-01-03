Duch fa una crida "a la desescalada i a respectar el dret internacional" a Veneçuela

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha fet una crida "a la desescalada i a respectar el dret internacional" davant la situació a Veneçuela després de la captura del president del país, Nicolás Maduro, per part de l'exèrcit dels Estats Units durant una operació d'atac a gran escala.
En un missatge a 'X' aquest dissabte recollit per Europa Press, Duch ha afirmat que el Govern està molt atent a la situació i fent seguiment de l'estat dels catalans residents a Veneçuela.
En aquest sentit, ha afirmat que treballen coordinats amb el Govern espanyol i el Centre Català situat a la capital del país, Caracas.