Duch expressa la seva "plena confiança" a aconseguir l'oficialitat del català a la UE

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha expressat la seva "plena confiança" a aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE), ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ho ha dit després que aquest divendres Espanya i Alemanya hagin acordat obrir un diàleg bilateral sobre aquesta qüestió, un dels acords entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez.
"Estem més a prop de convertir el català en llengua oficial de la UE. Tinc plena confiança en que ho aconseguirem", ha assegurat en el missatge, després de compartir l'anotació feta pel president de la Generalitat, Salvador Illa, en la qual afirmava que s'està més a prop d'aconseguir aquesta oficialitat.