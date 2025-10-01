Duch expressa la "profunda preocupació" del Govern davant la situació de la Global Sumud Flotilla

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha expressat la "profunda preocupació" del Govern davant la situació de la Global Sumud Flotilla, la seguretat de la qual demana garantir.
"El govern israelià ha de respectar el dret internacional i els drets i la seguretat dels membres de la Flotilla", ha assenyalat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, al fil del missatge publicat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
La Flotilla ha confirmat que dos dels seus vaixells han estat abordats per tropes israelianes aquest dimecres al voltant de les 20.10 hores, entre ells el tripulat per l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.