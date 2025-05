Duch expressa un "optimisme moderat" sobre la possible aprovació del català a la UE

Demana no polititzar la qüestió i buscar "tot allò que pugui ser constructiu"

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europa i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha expressat aquest dilluns un "optimisme moderat" respecte a la reunió d'aquest dimarts del Consell d'Afers Generals de la UE, que tindrà sobre la taula la qüestió de l'oficialitat del català, el gallec i el basc.

"Des del primer moment vaig dir que era moderament optimista. Estem a 24 hores de la decisió, en principi, i per tant mantinc aquest optimisme moderat", ha expressat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Duch creu que el Govern central ha prioritzat aquesta qüestió i que ha fet "tota la feina que havia de fer i encara més" en coordinació i col·laboració amb la Generalitat.

"JUSTÍCIA LINGÜÍSTICA"

En espera dels últims contactes que hi pugui haver aquest mateix dilluns, espera que la proposta tiri endavant perquè "la qüestió de l'oficialitat del català és una qüestió de justícia lingüística".

En preguntar-li per la posició del PP, ha demanat no polititzar aquesta qüestió en excés: "Ens agradaria sortir del partidisme i, sobretot, en aquestes últimes 24 hores, crec que el que hauríem de buscar és tot allò que pugui ser constructiu".

Més enllà de les discrepàncies que puguin tenir alguns països, ha assegurat que no creu que siguin de caràcter econòmic perquè el Govern espanyol "ja va dir des del primer dia que les despeses anirien a càrrec de la mateixa administració espanyola".

Segons Duch, l'important és que s'ha treballat per explicar a la resta de països europeus "quina és la importància que tenen el català, el gallec i el basc, en aquest cas el català, per a una societat com la catalana".

ISRAEL

Tot i que creu que Europa va tard en relació amb Israel, ha defensat que no és el cas del Govern central ni el de la Generalitat: "Des del primer dia la nostra posició ha estat molt clara".

Després de negar haver rebut pressions per evitar el tancament de l'oficina d'Acció a Tel-Aviv (Israel), ha explicat que va deixar pràcticament de funcionar quan va començar el conflicte --l'octubre de l'any passat-- i ara l'han decidit tancar "perquè la situació no ha millorat, tot el contrari, s'ha agreujat".

En preguntar-li si també tancaran l'oficina a Moscou (Rússia), Duch ha recordat que aquestes qüestions depenen del departament d'Empresa, per la qual cosa no disposa de tota la informació sobre aquest assumpte, ha dit.