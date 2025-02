Duch espera que "ni molt menys" s'acabi el mandat del CE sense l'oficialitat del català

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha expressat que espera que "ni molt menys" s'esgoti l'actual mandat del Consell Europeu (CE) sense aprovar-se l'oficialitat del català i s'ha mostrat, textualment, optimista amb les negociacions.

Ho ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que es treballa de manera coordinada amb el Govern central en dues vies, la de l'oficialitat i la de la utilització del català al Parlament Europeu: "El tema del Parlament Europeu pot anar força ràpid", ha dit.

"Es va entenent el tema, perquè es va comprenent que del que estem parlant no és una qüestió diguem-ne purament política, això va molt més enllà de la política, és una qüestió de justícia lingüística i això s'ha d'anar explicant", ha dit.

Preguntat per si creu que els pactes al principi de la legislatura són més fàcils que es produeixin que al final, ho ha afirmat i ha indicat que, per això, s'està treballant, en les seves paraules, a tota velocitat malgrat insistir que "no és una qüestió de terminis".

Sobre la reunió de dijous a Brussel·les del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la vice-presidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha expressat que es vol modernitzar l'economia, la indústria i els serveis a Catalunya, cosa que "s'ha de fer amb coherència amb el que també farà la Unió Europea".

"Tornem a Barcelona satisfets de la feina que s'ha fet aquests dos dies", ha dit després de la visita d'aquesta setmana de la comitiva catalana a Brussel·les.