Duch diu que l'oficialitat del català a la UE "trigarà, però s'aconseguirà"

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmat que l'oficialitat del català a la UE "trigarà, però s'aconseguirà".

"No hem venut cap moto. No és impossible aconseguir l'oficialitat. Trigarà, però s'aconseguirà. És una qüestió de justícia lingüística", ha defensat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El País' i recollida per Europa Press.

Ha assegurat que prendrà cert temps perquè cal alinear 27 països i que hi ha un objectiu paral·lel: la normalització de l'ús del català a les institucions europees.

"Si aconseguim que es pugui parlar en català també al Parlament Europeu li donarà una etiqueta de normalitat", ha afegit, després de recordar que ja es pot parlar en català al Comitè de les Regions, al Consell de Ministres de la UE i a la mateixa Comissió Europea.

"LIDERAR EUROPA"

Així mateix, ha reiterat que "el missatge principal d'aquest govern és que Catalunya ha tornat i de la mateixa manera que ha tornat per liderar Espanya, també per liderar Europa".

Segons ell, això passa per, textualment, ser en els llocs on es prenen les decisions que tenen a veure amb els pressupostos de la UE, amb com es distribueixen i amb l'impacte en els fons estructurals: "Si les coses es fan bé a Europa, ens beneficiaran molt".