Duch demana lideratge regional i territorial en el Pacte per la Mediterrània

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha demanat aquest divendres comptar amb el lideratge regional i territorial en l'aplicació del Pacte per la Mediterrània, aprovat l'octubre del 2025.
Ho ha reclamat en la segona jornada dels MedCatDays 2026, que organitzen el Govern i l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), acompanyat del secretari general en funcions de la Unió per la Mediterrània (UpM) Fadi Hajali; la presidenta de l'Assemblea de Còrsega i representant del Comitè de les Regions, Marie-Antoinette Maupertuis, i el president d'Ascame i de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu.
Per Duch, el Mediterrani ha esdevingut una autèntica prioritat geopolítica i l'aprovació del pacte considera que va suposar un pas important en aquesta direcció, però ha avisat que avui s'està en una fase "més decisiva".
"El Pacte per la Mediterrània ja existeix. Ara ens toca demostrar que és capaç de transformar la realitat. I només serà possible si cada pas endavant reforça territoris, aprofita el coneixement de les regions i fa que la cogovernança multinivell sigui una pràctica diària", ha destacat.
Així, creu que el principal repte que afronten és construir una cogovernança multinivell que sigui capaç de fer transformacions reals, i això "només serà efectiu si incorpora el lideratge regional i territorial".
Més enllà dels problemes que afronta el Mediterrani, el conseller ha cridat a tenir en compte que és una zona amb una gran capacitat de generar prosperitat compartida: "I només aconseguirà el seu màxim potencial si combinem estabilitat amb oportunitats, perquè no es creen soles sinó també al territori".
"La governança multinivell és condició perquè el pacte funcioni", ha resumit Duch, que creu que els plans d'aplicació semestrals, a més de fer-ne un seguiment administratiu, haurien d'escoltar els territoris, adaptar prioritats, identificar bones pràctiques i reforçar projectes que generin valor real a tots dos costats del Mediterrani.
En la seva opinió, la cooperació és més sòlida "quan arrela al territori i és capaç de generar confiança entre institucions i ciutadans".
Així, ha advertit que l'èxit del pacte es mesurarà per la seva capacitat de generar oportunitats, reforçar territoris, protegir recursos naturals, accelerar la transformació econòmica i ecològica, i consolidar un Mediterrani més estable, resilient i pròsper.
"Des de Catalunya contribuirem amb determinació perquè el futur del Mediterrani no s'escrigui només a Brussel·les i a les capitals dels estats, també als nostres territoris", ha subratllat.
UPM I COMITÈ DE LES REGIONS
En la mateixa direcció s'ha pronunciat Fadi Hajali (UpM), que ha assegurat que, en el context actual i amb els reptes que tenen per davant, l'execució del Pacte per la Mediterrània s'ha de fer des de les institucions de les capitals nacionals, "però les regions, les ciutats i les autoritats locals també hi han d'estar implicades amb els partenariats i les xarxes que ja treballen en el pacte".
"La UpM continuarà treballant perquè aquest pacte passi d'una ambició a un impacte en la gent de totes les regions", ha recalcat.
Malgrat els desafiaments que acumula la zona, Maupertuis ha instat a mirar el Mediterrani com un espai de solucions, i creu que el pacte brinda una ocasió única per canviar la manera de treballar perquè "durant massa temps" als territoris se'ls convidava a aplicar solucions dictades des d'institucions nacionals en les quals, pràcticament, no havien participat.
Per això, ha posat èmfasi en la importància que l'aplicació del pacte es faci en col·laboració amb els territoris: "Això és una veritable governança multinivell, en què els territoris són associats de ple a les prioritats, al seguiment dels plans d'acció i a l'avaluació".
Per part d'Ascame, Santacreu ha assegurat que si es vol que el Pacte per la Mediterrània tingui un impacte real s'ha de garantir que es construeix de manera compartida entre institucions, empreses, universitats, societat civil i organitzacions internacionals.
A més de considerar que Europa ha de mirar més al Mediterrani i amb una mirada positiva i d'oportunitat, ha reclamat la necessitat que el sector privat formi part del disseny i la implementació del pacte.