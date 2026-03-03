Duch demana als catalans atrapats que s'inscriguin als consolats de l'Orient Mitjà

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha demanat aquest dimarts als catalans atrapats a l'Orient Mitjà pel conflicte a l'Iran que s'inscriguin als consolats espanyols i xifra el cens en 1.200, tot i que veu "evident que n'hi ha més".
Ha assenyalat que hi ha gent a la zona per raons de turisme o feina i ha instat tots els catalans a trucar a les ambaixades i registrar-s'hi perquè es pugui tenir constància de la seva presència i coordinar-se així en el moment en què s'obrin les fronteres, que preveu que sigui "per via aèria o per via terrestre", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha explicat que "la bona notícia" és que la dependència espanyola del gas i del petroli d'aquesta zona és molt petita, de prop del 5%, i ha assegurat que, per tant, el subministrament es pot compensar fàcilment amb països tercers.