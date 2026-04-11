Duch demana aconseguir "ràpidament" autonomia estratègica a la UE però creu que queda un llarg camí

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha demanat que la UE aconsegueixi "ràpidament" l'autonomia estratègica davant del context internacional actual, encara que ha assegurat que encara queda un llarg camí per davant per aconseguir aquests objectius.
Així s'ha expressat aquest dissabte en l'obertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. Defending Europe without the United States? The future of the European security' organitzada pel Cidob al Palau de Pedralbes de Barcelona, juntament amb el president del Cidob i ex alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borell, i que clausurarà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director del Cidob, Pol Morillas.
Duch ha sostingut que en els últims mesos s'ha vist un moviment cap a una "millor entesa" del que la seguretat significa per a Europa, amb una major acceptació de la despesa en defensa i major consciència de les amenaces per a la unió, encara que ha definit la situació com a complexa, ja que, assenyala, depèn de reformes internes a la UE i la cooperació amb els aliats.
En aquesta línia, ha dit que és innegable que vivim en "un món més violent en el qual la confrontació" ha reemplaçat les relacions basades en la cooperació, en l'interès mutu i el seguiment de la legalitat internacional.
"El món d'anys recents tampoc era fàcil, però almenys era més predictible. Algunes de les lliçons apreses en anys recents han estat doloroses", ha lamentat.
DEFENSA DE LA UE
Sobre l'estratègia de defensa de la UE ha explicat que la posició d'Estats Units ha canviat radicalment, per la qual cosa afirma que la UE ha d'assumir completament la seva pròpia defensa, una cosa que, ha remarcat, és "essencial" i advoca per construir una política europea de defensa.
Així, ha dit que els esforços per desenvolupar la Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) és una mostra d'això: "Encara així, queda per veure si existirà la voluntat política essencial per cedir un element fonamental de la sobirania estatal a una institució supranacional", ha afegit.
PAPER DE CATALUNYA
Sobre el paper que ha de jugar Catalunya en aquest context internacional, ha dit que pretén ser un actor creïble per "contribuir al projecte europeu, la seguretat comuna i la defensa".
Duch ha matisat que en el moment actual la defensa dels valors en els quals es basa la civilització contemporània no es pot deixar només en mans dels estats perquè seria "insuficient" i que el Govern se sent responsable a tots els nivells en aquest compromís com a govern europeu.