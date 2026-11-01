Duch defensa el rol de les regions i la seva "responsabilitat directa" en la qualitat de la democràcia

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defensat el rol de les regions com a institucions polítiques "amb legitimitat democràtica pròpia i amb una responsabilitat directa" en la qualitat de la democràcia.
Ho ha manifestat durant el Congrés de Poders locals i Regionals del Consell d'Europa (CPLRE), on ha participat al debat 'Enfortir la resiliència democràtica regional en temps de crisi', en el marc de la 51 sessió plenària d'aquest òrgan que s'ha celebrat aquesta setmana a Estrasburg.
Després de negar que les regions siguin simplement estructures administratives encarregades d'aplicar decisions que es prenen en uns altres àmbits, ha assegurat que reconstruir la confiança democràtica és" una responsabilitat compartida i requereix cooperació a tots els nivells de govern".
"També entre les mateixes regions, compartint experiències, desenvolupant solucionis comunes i treballant conjuntament en l'àmbit internacional", ha afegit.
Segons Duch, els governs regionals són suficientment propers a la ciutadania per comprendre les seves preocupacions, per la qual cosa considera que tenen la capacitat de traduir els compromisos democràtics en resultats concrets "i, quan disposen d'un veritable autogovern, poden contribuir a la distribució i a l'equilibri del poder polític".
UCRAÏNA
Aprofitant la coincidència a Estrasburg amb autoritats d'Ucraïna, el conseller es va reunir amb el ministre de Comunitats, Territoris i Persones Desplaçades Internament, Vitalii Bezquin, amb el qual han abordat la situació i les necessitats del país i han fet seguiment de les col·laboracions obertes.
També va conversar amb Mikola Lukaixuk, president del Consell Regional de Dnipropetrovsk, una de les regions amb les quals el president de la Generalitat, Salvador Illa, va signar acords de col·laboració en el seu viatge a Kíiv, a principis de setembre.