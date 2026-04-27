Duch defensa el rol de Catalunya com "un dels principals hubs Erasmus" del sud d'Europa

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha defensat aquest dilluns el rol de Barcelona i de la resta de Catalunya com "un dels principals hubs Erasmus" del sud d'Europa, a més del rol de les regions com a executores d'aquesta mena de programes.
Ho ha dit durant la seva intervenció en la jornada 'El futur del Marc Europeu d'Educació Superior 2028-2034 i el paper d'Erasmus+', impulsada per la Conselleria de Recerca i Universitats, informa el Govern en un comunicat.
"No ens podem conformar ni permetre riscos com la fragmentació, l'infrafinançament o la pèrdua de pes relatiu davant altres sistemes universitaris europeus que estan avançant amb molta determinació", ha alertat Duch.
NÚRIA MONTSERRAT
Per la seva banda, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que el sistema universitari europeu està en transformació i Catalunya "no pot ser només una espectadora", sinó que n'ha de ser protagonista.
Montserrat ha optat per reforçar la dimensió europea del sistema universitari català, apostant per "aliances sòlides i transformadores".
Així mateix, ha defensat que l'educació superior ha de ser "accessible, inclusiva i equitativa", en línia amb els valors europeus.