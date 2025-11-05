Duch defensa l'aval de l'ONU al pla del Marroc per al Sàhara i el suport del Govern central

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defensat aquest dimecres l'aval de l'ONU al pla d'autonomia del Marroc per al Sàhara a més del suport que hi ha brindat el Govern central.
"La situació del Sàhara Occidental és una qüestió particularment sensible. I nosaltres, en coherència amb el compromís amb les Nacions Unides i amb el dret internacional, com a únic marc per a la resolució pacífica de conflictes, el que intentem és guiar-nos sempre per aquesta línia", ha destacat en la sessió de control del Parlament en resposta a una pregunta de la diputada d'ERC Anna Balsera.
Sobre el fet que Balsera hagi acusat el Govern central d'acostar-se a les tesis del Marroc i de "renunciar a la sobirania del Sàhara Occidental", Duch ha apuntat que l'executiu de Pedro Sánchez "ha de donar suport a aquesta resolució de l'ONU com no pot ser d'altra manera".
Pel conseller, la resolució no exclou "cap escenari", raó per la qual considera que s'ha de fer un seguiment detallat del desplegament del full de ruta amb l'esperança que s'arribi a un acord i a una solució acceptable per a les dues parts.
Des de la Generalitat, ha explicat que Catalunya manté diverses iniciatives de cooperació amb el poble sahraui, sobretot als camps de Tindouf a través de projectes de salut, educació, seguretat alimentària i enfortiment institucional.
També impulsen iniciatives com el programa 'Vacances en pau' per a nens sahrauis que, a parer seu, s'hauria de promoure i ampliar en els pròxims anys.