Duch defensa una incidència més efectiva de Catalunya en la UE per "responsabilitat política"

Afirma que el Govern no ha llançat la tovallola amb els pressupostos i respecta la decisió d'ERC de no negociar

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Jaume Duch, ha defensat la necessitat de tenir des de Catalunya una incidència més efectiva en la Unió Europea: "Incidir no és una opció, és un exercici de responsabilitat política", ha subratllat.

Durant una compareixença aquest dijous en la Comissió d'Acció Exterior del Parlament, ha explicat el Pla Brussel·les, que és el full de ruta del Govern per incidir en la UE i la resposta a la necessitat d'"una presència més estratègica" de Catalunya.

Duch ha explicat que el pla és "un pas més en la construcció d'una relació estable i efectiva entre Catalunya i la UE", i ha subratllat que el Govern renova així la seva vocació europeista, en un dels moments més sensibles i de més incertesa del projecte europeu, ha dit textualment.

"INSTRUMENT CENTRAT EN EL COM"

El conseller d'Acció Exterior ha reivindicat el pla com un "instrument centrat en el com", que no contradiu el pla estratègic d'acció exterior 2023-2026 impulsat per l'anterior Govern.

Duch ha insistit que el Pla Brussel·les és una crida a l'acció i ha instat els diputats del Parlament a col·laborar i participar en el seu desplegament, a través de la "diplomàcia parlamentària".

Ha detallat que el pla recull les temàtiques i els espais en els quals el Govern mirarà d'incidir, com en el nou marc financer plurianual europeu, que determinarà quins recursos es destinaran a polítiques de reindustrialització, autonomia estratègica, política agrària comuna, infraestructures, polítiques socials i ambientals i polítiques d'habitatge.

"I per descomptat, la plena oficialitat del català a les institucions europees, que defensem a Brussel·les i als països que visitem o amb els nostres contactes amb el cos diplomàtic i consular en coordinació amb el Govern central", ha defensat Duch.

PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

Sobre la pròrroga dels pressupostos catalans del 2025, ha afirmat que el Govern no ha llançat la tovallola: "Alguns han decidit aixecar-se de la taula i ho respectem. Això forma part del debat polític i de les estratègies polítiques dels partits", en al·lusió a ERC.

Ha assenyalat que l'executiu és pragmàtic i complirà el seu pla de govern a partir de la pròrroga dels comptes i amb partides afegides, i ha assenyalat que la seva conselleria "és un departament que pot fer moltes coses amb pocs diners".