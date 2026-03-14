Duch defensa que el Govern va ser el "primer" a fixar una posició clara sobre la guerra a Iran

David Zorrakino - Europa Press
Valora com "molt significativa" la reunió entre el Govern i els partits aquest divendres
BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defensat que el Govern d'Espanya va ser el "primer" a fixar una posició molt clara sobre la guerra a Iran després de l'atac d'Estats Units i Israel, una posició que, afirma, és la que s'havia de fixar en defensa del dret internacional.
En una entrevista concedida a '3CatInfo' recollida per Europa Press aquest dissabte ha rebutjat que l'executiu s'hagi quedat sol en aquesta qüestió sinó que "al contrari" en els dies posteriors altres països s'han anat alineant amb aquesta postura.
En aquest sentit, ha sostingut que la Unió Europea (UE) hagi d'apostar per la "autonomia estratègica" per jugar un paper important a nivell mundial i no delegar determinats àmbits com la seguretat.
En referència a les conseqüències del conflicte a Orient Mitjà ha dit que les mesures del Govern s'han de treballar en paral·lel amb el Govern per donar "coherència als tres escuts socials" que, remarca, poden existir a Catalunya: el de la UE, el del Govern i el del Govern.
Així, ha insistit que en aquest moment la fase és de diagnòstic i preparació de mesures: "En el moment que s'hagin d'aprovar s'aprovaran, tenint en compte com sigui l'evolució de la situació. Sabent que la situació general és preocupant, però tampoc hem de ser alarmistes".
REUNIÓ ENTRE EL GOVERN I PARTITS
Preguntat per la reunió aquest divendres en el Palau de la Generalitat entre el Govern, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i els diferents partits, Duch ha afirmat que va ser "molt important, molt significativa i molt positiva".
En aquest sentit, ha assenyalat que el Govern està agraït als grups parlamentaris pel to de la trobada: "El que era important era analitzar conjuntament i escoltar-los, escoltar-los de manera que quan es prenguin mesures sàpiguen que, d'alguna manera, responen al sentiment d'una part important del propi Parlament", ha expressat.