Duch defensa el finançament per "compartir més prosperitat" a nivell europeu i internacional

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defensat que el nou model de finançament permetrà "crear i compartir més prosperitat amb tota la ciutadania i fer progressar el país, també a nivell europeu i internacional".
En un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, el conseller ha assegurat que l'acord per a un nou model de finançament és "sens dubte una gran notícia per a Catalunya i el seu govern".
El pacte, tancat aquest dijous entre el Govern central i ERC, suposarà "més recursos" per a Catalunya, ha subratllat el conseller.