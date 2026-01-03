Duch defensa que Europa i Catalunya han de "obrir-se més" en un món cada vegada més competitiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Sobre aconseguir l'oficialitat del català en la UE en 2026: "Farem tant treball com sigui possible"
BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha defensat que tant Europa com Catalunya han de "obrir-se més" en un món el context internacional del qual és cada vegada més comeptitiu pel que fa al comerç.
Així mateix, ha sostingut que la UE ha de "reinventar-se i ser flexible" per fer front als reptes que han sorgit els últims anys, ha indicat aquest dissabte en una entrevista per 'El Periódico de Catalunya' amb motiu del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE) recollida per Europa Press.
Respecte a aquesta efemèride, ha reivindicat el període com "els millors 40 anys" del país, ja que l'entrada d'Espanya en la CEE va suposar un suport molt important que va permetre consolidar el canvi democràtic i multiplicar el seu desenvolupament econòmic.
Així mateix, ha assegurat que des del Govern aprofitaran l'aniversari per "engegar la reflexió sobre cap a on ha d'evolucionar aquesta UE" per fer front, textualment, als difícils reptes sorgits els últims anys.
"És l'hora que Catalunya defensi a Europa i és important que els catalans ens adonem que el nostre futur va lligat d'una manera molt evident al futur de la pròpia UE", ha sostingut Duch.
OFICIALITAT DEL CATALÀ
En preguntar-se-li per l'oficialitat del català, ha assegurat que faran el possible perquè s'aconsegueixi aquest any: "M'agradaria molt que fos el 2026 i farem tant treball com sigui possible".
Ha assenyalat que la negociació segueix viva i el fet que no s'hagi portat encara a l'ordre del dia del Consell de la UE ho demostra: "El que s'està fent ara és treball bilateral amb aquests pocs països que queden que encara no veuen que calgui prendre aquesta decisió".
Així mateix, ha sostingut que les "poques reticències que queden són més aviat fruit del desconeixement respecte al paper que juguen aquestes llengües i la importància que tenen per qui les parla".
ACTIVITAT EXTERIOR
Sobre l'activitat exterior del Govern, el conseller ha fet un "balanç positiu" i ha destacat els viatges del president de la Generlitat, Salvador Illa, a Japó, Corea, Xina i Mèxic, i ha situat l'Índia o Vietnam com a següents objectius.
Respecte a les tres noves delegacions del Govern a Xina, Canadà i Jordània, ha insistit que no hi ha un calendari fixat si bé ja s'han iniciat les gestions per obrir-les: "El calendari, en el fons, és el calendari de la facilitat amb la qual es puguin obrir", ha argumentat.
Ha previst que en els propers mesos puguin obrir-se definitivament i ha descartat l'obertura de noves delegacions fins que no s'hagi "acabat d'enfortir les 21 delegacions existents i les 3 noves".