Duch defensa augmentar la presència catalana en les institucions europees per "enriquir" la UE

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defensat aquest dilluns la voluntat de l'executiu català d'augmentar la seva presència en les institucions europees per "enriquir el projecte europeu".

Ho ha dit en una intervenció durant la jornada 'World in Progress' de Prisa, en la qual ha sostingut que el Govern vol donar una especial importància a la seva relació amb les institucions europees, però ha aclarit: "No pretenem reemplaçar ningú, ni ocupar un lloc que no sigui el nostre".

Duch ha explicat que és conscient del marc normatiu actual i que això permet al Govern "una capacitat d'acció molt important que pot i que ha de ser utilitzada en benefici dels ciutadans de Catalunya".

Ha desitjat que la Unió Europea reconegui la seva diversitat i escolti territoris com Catalunya, que farà arribar la seva veu i liderarà iniciatives en àmbits clau, juntament amb altres regions, "per les vies que li corresponen", ha insistit.

"Catalunya sempre ha estat una regió profundament europeista, fins i tot en moments en els quals les prioritats semblaven ser unes altres", ha sostingut el conseller, que ha afegit que qualsevol camí que allunyi Catalunya d'Europa serà un camí a rebutjar.