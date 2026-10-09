Duch crida a vehicular l'ajuda a Ucraïna a través de l'ACCD

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha cridat les organitzacions, entitats i xarxes a continuar prestant actuacions de resposta humanitària a Ucraïna a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), amb focus específic "en la preparació de l'hivern".
En un comunicat aquest divendres, la Conselleria explica que Duch s'ha expressat així en la reunió del Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència convocada pel departament per "actualitzar l'anàlisi de la situació, compartir actuacions dels actors implicats i reforçar la coordinació institucional i social.
Duch ha presidit aquesta sessió, que també ha comptat amb la participació de representants de la Generalitat, administracions locals, organismes especialitzats i entitats humanitàries catalanes.
En la seva intervenció, el conseller ha recordat l'acord aprovat pel Govern el maig del 2026 per reforçar el suport a Ucraïna, a més del recent viatge a principis de setembre del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Kíiv.
Ha destacat que aquesta visita va permetre "traslladar el compromís del Govern al president Volodímir Zelenski i establir acords institucionals a tres óblasts".
Per la seva banda, les administracions locals i les organitzacions humanitàries han exposat les iniciatives que estan desenvolupant sobre el terreny, i han compartit una anàlisi dels principals reptes humanitaris, especialment en "la protecció de la població civil, les dificultats d'accés a les zones prop del front i les necessitats derivades dels atacs continus contra infraestructures energètiques".