Duch crida els joves a defensar el multilateralisme en una simulació de l'Assemblea de l'ONU

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha cridat els joves que participaven en una simulació de l'Assemblea General de les Nacions Unides a defensar el multilateralisme: "El futur depèn de vosaltres".
En un comunicat aquest divendres, la Conselleria explica que Duch ha participat en la cerimònia d'obertura de la 10a edició de la Barcelona International Model United Nations, en la qual estudiants de diversos centres educatius fan una simulació i s'organitzen en països per debatre qüestions polítiques, econòmiques i socials d'interès mundial.
El conseller ha alertat d'un context internacional més complex, "marcat per l'augment dels conflictes armats, la reculada democràtica, els fluxos migratoris, la crisi energètica i les conseqüències del canvi climàtic".
En aquest escenari, s'ha adreçat als prop de 500 participants d'una quinzena de països per animar-los a "posar-se al lloc dels altres" i a desenvolupar habilitats com la negociació, la gestió dels desacords, l'escolta activa i el respecte.
"M'agradaria animar-vos a prendre les vostres pròpies decisions i a formar part de les solucions i no dels problemes", ha afirmat Duch, que ha subratllat que la implicació de les noves generacions és determinant per assegurar la continuïtat i bon funcionament del sistema multilateral.
Per avançar en aquesta direcció, també cal, segons el conseller, que els governs subestatals i la societat civil tinguin un paper actiu en la resposta als desafiaments globals, ja que "la responsabilitat és compartida".