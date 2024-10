Duch creu que Israel ha "sobrepassat" límits i descarta noves delegacions exteriors del Govern

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assenyalat que Israel ha "sobrepassat" límits a la Franja de Gaza i ha descartat que la Generalitat obri noves delegacions a l'exterior pròximament, les quals ha defensat consolidar.

"Si veiem el que diu el dret internacional i ho comparem amb el que està passant, és evident que Israel ha sobrepassat aquests límits i és evident que l'única solució possible és intentar trobar un alto-el-foc per a aquesta escalada", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Sobre l'Oficina Exterior de Catalunya a Tel-Aviv, la qual depèn del Departament d'Economia, ha explicat que en aquests moments "treballa al mínim, perquè lògicament no és la millor situació per dedicar-se al que es dedica aquesta oficina", és a dir, a intentar tancar acords comercials.

I respecte a l'obertura d'una futura Delegació del Govern a Tel-Aviv, ha indicat que no té sentit obrir-la en aquests moments ja que, en les seves paraules, les urgències són unes altres: "Hem d'estar en altres coses. Jo crec que al que hem de donar prioritat, justament, és als temes que tenen a veure amb l'ajuda d'urgència, l'ajuda humanitària".

Ha afirmat que de moment, la prioritat de la Generalitat és assegurar que les 22 delegacions del Govern en l'exterior es consolidin i "puguin treballar", i en preguntar-li per noves oficines, les ha descartat pròximament.