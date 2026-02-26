Duch confia a tenir pressupostos i diu que la negociació durarà "el que hagi de durar"

Veu positiva la desclassificació del 23-F i defensa impulsar una regulació
BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha assegurat que està convençut que Catalunya tindrà pressupostos, i ha afegit que la negociació "durarà el que hagi de durar", en preguntar-li per l'escull de la recaptació de l'IRPF.
"Jo estic convençut i és el convenciment global del Govern que hi haurà pressupostos perquè la societat els necessita", ha subratllat el conseller en una entrevista aquest dijous a La Xarxa recollida per Europa Press.
El conseller ha valorat positivament la desclassificació dels documents del cop d'estat del 23-F, i ha sostingut que, el fet que no s'hagi descobert res de nou "el que fa és evitar desinformacions, evitar teories, complots, que al final no serveixen de res".
S'ha mostrat favorable a regular per llei la desclassificació de documents: "Hem d'avançar cap a això, cap a una transparència més gran i cap a una possibilitat d'accedir a aquest tipus de documentació", ha destacat.
Pel que fa a la negociació sobre l'oficialitat del català a les institucions europees, Duch ha assenyalat que s'està treballant per aconseguir la unanimitat de tots els estats membres i "la proposta no està encallada".
LA "RETICÈNCIA" D'ALEMANYA
Ha detallat que l'escull principal és la "posició de reticència, no pas el 'no', sinó la reticència" d'Alemanya, i ha explicat que hi ha una comissió bilateral que es dedica específicament a negociar sobre això amb els alemanys.
"Jo soc optimista, sincerament soc optimista. I penso que efectivament arribarà el moment, no li puc dir quan, perquè les negociacions no tenen terminis, però el que sí que veig és que això va avançant", ha destacat Duch.
També ha explicat que el seu departament treballa en la "negociació administrativa" amb la Xina, el Canadà i Jordània per obrir al llarg del 2026 delegacions del Govern en aquests països.
Duch ha assegurat que la delegació de Jordània tindrà un "significat diferent", ja que mirarà de ser prop d'una regió que ha descrit com molt complicada, i on Catalunya té presència en aspectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles que estan patint les conseqüències de la guerra a Gaza.
Preguntat sobre com es prepara Catalunya davant possibles nous aranzels dels Estats Units, Duch ha recordat que ja hi ha mesures de suport a empreses, que es van aprovar 15 dies després que Donald Trump anunciés els primers aranzels l'any passat.