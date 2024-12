Duch confia que les agendes d'Espanya i Itàlia convergeixin per "enfortir" la UE

"Hi ha molt per fer però ho haurem de fer junts", destaca

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha confiat que les agendes d'Espanya i Itàlia convergeixin, també a Brussel·les, per "enfortir la UE, en un moment en què només aquesta pot respondre amb solucions reals als problemes, dificultats i esperances" dels ciutadans.

En l'obertura de la segona jornada del 20è Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia, que se celebra aquest dimecres a Foment, defensa que la seva veu serà presa més en compte si van de bracet, compartint estratègies i interessos: "Hi ha molt per fer però ho haurem de fer junts".

"En un moment en què hi ha estats de la UE centrats a solucionar els seus problemes interns, recau sobre Itàlia i Espanya una responsabilitat especial, que haurem d'exercir conjuntament en el pla europeu al marge de qualsevol discrepància que puguem tenir en altres àmbits i espais", ha afegit.

Segons Duch, "el sud de la UE haurà d'estar a l'alçada dels reptes, que són molts i diversos", i davant d'això ha recalcat que es podrà comptar amb la col·laboració del Govern perquè, a parer seu, torna a mirar cap a Europa com el seu únic futur possible.

"És un govern que jugarà la carta europeista, que creu que Europa només pot ser federal i que està disposat a fer espatlla tant com el que més", ha subratllat.

Pel conseller, l'executiu català defensa que cap solució durable es pot trobar fora del marc comunitari i que només treballant junts es podrà mantenir l'actual nivell de vida i donar resposta a les preocupacions dels ciutadans.

Així, ha manifestat que volen tornar a ser presents a Europa, a recuperar influència a Brussel·les i en totes les institucions europees, directament o indirectament, fent servir tots els mecanismes que estiguin a disposició i teixint les aliances necessàries.

"El nostre futur passa pel futur comú dels europeus i volem contribuir-hi i influir-hi en la mesura de les nostres possibilitats i en el marc de les nostres competències. Ser presents a Europa, contribuir-hi i influir-hi", ha apuntat.

RELACIONS CATALUNYA-ITÀLIA

Després de defensar que la col·laboració i els intercanvis permeten construir economies més fortes, el conseller ha assegurat que Catalunya es compromet a aprofundir en les aliances amb Itàlia i les seves regions, en destacar que ja hi ha una "integració forta" en aquest sentit.

I és que, segons Duch, Itàlia és "un dels principals socis comercials" de Catalunya, amb un nivell d'inversió directe important en sectors com el de l'automoció, l'agroalimentari, productes químics i moda.

Sobre aquesta qüestió, ha puntualitzat que les relacions entre els estats són fonamentals, però alhora defensa que la col·laboració entre regions "també permet progressar cap a una integració" europea més gran.

En la nova etapa que enceta la UE després d'haver renovat les seves institucions i els reptes que té per davant, com les guerres a Ucraïna i al Pròxim Orient i l'increment dels extremismes, Duch ha demanat no oblidar que en una dècada ha estat capaç d'afrontar crisis en matèria migratòria, el Brexit i la pandèmia, entre d'altres.

"I és aquesta constatació la que ens ha d'insuflar el necessari optimisme i ganes de fer bé les coses", ha resolt.