Duch confia conèixer aquest dijous o divendres "la lletra petita" dels aranzels de Trump

Obre la porta al fet que en "uns mesos" es firmi un acord amb el port franc xinès de Yangpu

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmat que confia conèixer aquest dijous o divendres "la lletra petita" dels aranzels del 15% interposats pel president dels EUA, Donald Trump, a la Unió Europea (UE).

Ha assegurat que, amb certs productes, encara no saben els "detalls" de l'acord i ha insistit que, a judici seu, una part de la solució davant dels aranzels nord-americans pansa per diversificar les relacions comercials amb els mercats asiàtics i sud-americans, ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha assenyalat que els gravàmens "probablement a mitjà i llarg termini" seran més negatius per als consumidors nord-americans que per als europeus.

VIATGE A LA XINA

En referència al viatge oficial de la setmana passada del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la Xina --en el qual Duch va estar present--, ha explicat que el Govern ja negocia amb l'executiu xinès l'obertura de la nova delegació de la Generalitat al país.

Sobre la seva visita d'aquest dissabte al port de Yangpu (Xina), situat a l'illa de Hainan i el qual operarà com a port franc lliure d'aranzels, ha apuntat que va discutir amb les autoritats de l'enclavament un possible acord comercial amb Catalunya i ha obert la porta al fet que en "uns mesos" aquest es firmi.

Preguntat per si creu que les relacions de Catalunya i Espanya amb la Xina són millors que les de la Unió Europea, ho ha afirmat: "En aquests últims anys el govern espanyol, fonamentalment el president del govern, ha invertit molt a establir una relació de certa cordialitat amb un país que és molt important".

FUTURS VIATGES I "GENOCIDI" A GAZA

Ha expressat que "en els propers mesos" es veurà a diferents membres del Govern i al president Illa visitant altres països en recerca de nous mercat comercials, encara que no ha especificat quins.

En referència a la guerra a Gaza, ha titllat de "genocidi terrible" els atacs contra el poble palestí i ha afegit que l'ús de la fam com a arma de guerra contra la població civil és indigne, textualment.