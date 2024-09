Duch es compromet a treballar "de manera incansable" per l'oficialitat del català a la UE

Assegura que "ara no és el moment" d'obrir una delegació exterior a Israel



BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha compromès a treballar "de manera incansable" per l'oficialitat del català a les institucions europees, i ha explicat que aquesta serà una prioritat del Govern i així ho ha traslladat al Govern central.

Així s'ha pronunciat aquest divendres en la seva primera intervenció de la legislatura davant la Comissió d'Unió Europea i Acció Exterior al Parlament, en què ha detallat que una de les primeres reunions que va mantenir com a conseller va ser amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i va constatar que el Govern central "treballa de manera convençuda, compromesa i seriosa" per aconseguir l'oficialitat.

Qui va ser director de comunicació i portaveu del Parlament Europeu ha reconegut que "no és fàcil aconseguir la unanimitat de 27" països, i ha insistit que el Govern ajudarà tant com pugui per fer que sigui una realitat.

Ha defensat que el català s'ha normalitzat com a llengua de comunicació amb la ciutadania i considera que el repte actual és que pugui ser utilitzat pels eurodiputats: "Contribuirem tant com puguem a facilitar que hi hagi un clima favorable a una decisió positiva tan aviat com sigui possible".

A més a més, el conseller ha subratllat que la Unió Europea serà la prioritat del Govern, ha apostat per "reafirmar la vocació europea de Catalunya", i ha defensat que la delegació de l'executiu català a Brussel·les sigui el nexe d'unió entre tots els departaments de la Generalitat i serveixi per facilitar la interconnexió amb la UE.

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Duch ha anunciat que ja treballen amb la Conselleria d'Economia per "augmentar la partida" destinada a la cooperació al desenvolupament en els comptes del 2025, amb l'objectiu de destinar un 0,7% dels índexs d'ingressos corrents no condicionats a ajuda al desenvolupament el 2030.

També ha concretat que una de les partides pressupostàries que haurà d'incrementar "amb efecte immediat" el 2025 serà la d'ajuts i subvencions a les ONG, que ha definit com el soci central de la política de cooperació.

Duch ha sostingut que la cooperació al desenvolupament serà una de les polítiques estratègiques del departament, ha apostat per modernitzar la llei que regula aquest àmbit i per desplegar el Pla director de cooperació al desenvolupament "amb un enfocament de política feminista".

Ha defensat reforçar els fons d'emergència d'acció humanitària i millorar la resposta del Govern, i ha explicat que treballa per "ampliar en el pressupost l'aportació econòmica" que la Generalitat destina a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (Unrwa).

DELEGACIONS EXTERIORS

Duch s'ha compromès a complir l'acord d'investidura amb ERC per consolidar i ampliar la xarxa de delegacions de la Generalitat a l'exterior: "I ho farem en aquest ordre", ha subratllat.

Ha especificat que primer n'avaluaran el funcionament i treballaran per "definir millor el seu rol, establint amb claredat quins han de ser els seus objectius perquè resultin útils a la ciutadania al marge d'ideologies i evitant terrenys que no corresponguin".

Duch ha assegurat que "ara no és el moment" d'obrir una delegació exterior a Israel i Palestina, i ha afegit que ara mateix el Govern està fent el contrari, ja que l'oficina d'Acció ha reduït al mínim la seva activitat per raons de seguretat, ha detallat.

Preguntat per quina és la seva posició pel que fa al conflicte a Palestina, el conseller ha respost que correspon al Parlament dir com es posiciona el poble català, i ha afirmat que ell ho considera una guerra "i en part segurament també com un genocidi".