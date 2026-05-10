Duch celebra l'alliberament de l'activista Saif Abukeshek després de la seva detenció "il·legal" a Israel

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha celebrat com una bona notícia l'alliberament de l'activista espanyol de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek detingut a Israel de forma "il·legal" una cosa que, defensa, mai s'hauria d'haver produït.
En un missatge a 'X' aquest diumenge recollit per Europa Press ha agraït l'ajuda del Ministeri d'Afers exteriors i dels quals "han contribuït a posar fín a aquesta situació en condicions molt complicades".
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha confirmat aquest diumenge que l'activista "vola ja lliure cap a Espanya" i la Global Sumud Flotilla ha informat que Abukeshek arribarà a l'Aeroport de Barcelona aquest diumenge a les 16.30 hores.