Duch assegura que està treballant en mesures per "facilitar el vot" dels catalans a l'estranger

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha assegurat que el seu departament treballa per "posar en marxa una sèrie de mesures que puguin facilitar el vot" dels catalans residents a l'estranger, dins les competències de la Generalitat.
En resposta a una pregunta d'Oriol López (ERC) en la sessió de control al Govern durant el ple del Parlament aquest dimecres, ha detallat que aquestes mesures es basen fonamentalment en una "comunicació més clara i més accessible", més transparència del procediment i dels resultats i millora del sistema de reemborsament, a més d'actuacions de difusió.
El conseller ha assenyalat que cal "un procediment més àgil i molt més accessible" per facilitar el vot exterior, i ha detallat que el Govern ha fet una enquesta entre els catalans per saber les raons per les quals no van poder votar.
Ha detallat que el principal motiu és perquè "no van rebre la documentació a temps", però també perquè percebien que el procediment era massa complex, van tenir problemes d'inscripció als centres de residents o fins i tot pel cost del procés, ja que ells han d'abonar el cost del vot per correu.
Duch ha recordat que hi ha una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre una proposta de llei electoral catalana que es va presentar al Parlament al novembre, i ha afegit que aquesta iniciativa estarà en mans dels grups i el Govern "donarà el suport tècnic necessari" quan s'aprovi la proposta.