Duch diu que hi ha "elements molt positius" perquè la UE aprovi l'oficialitat del català

Afirma que el Govern reflexionarà "en els pròxims mesos" sobre obrir noves delegacions exteriors

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Jaume Duch, ha assegurat que, després de reunir-se amb representants de la presidència polonesa del Consell de la UE, hi ha "elements molt positius" per aprovar l'oficialitat del català a les institucions europees.

En una entrevista aquest dijous a 3Cat recollida per Europa Press, Duch ha sostingut que és una de les grans prioritats del Govern i també del Govern central, i ha defensat que el català és una de les llengües més parlades a Europa, per la qual cosa es tracta d'una qüestió de "justícia lingüística".

Ha recordat que hi ha hagut ministres del Govern central que han fet servir el català per parlar en els consells de ministres europeus, i també ha destacat que hi ha negociacions obertes amb el Parlament Europeu i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir amb la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, i van abordar l'assumpte.

DELEGACIONS CATALANES A L'EXTERIOR

Sobre les delegacions de la Generalitat a l'exterior, el conseller ha assenyalat que estan en una fase de consolidació de les existents i que la seva feina s'ha de "lligar amb les prioritats del Govern".

També ha detallat que analitzaran si aquestes delegacions estan "ben col·locades" al món, i després es valorarà si hi ha possibilitats des del punt de vista pressupostari d'obrir noves delegacions.

Ha assegurat que la decisió d'obrir-ne de noves és una reflexió que el Govern farà "en els pròxims mesos", i ha assenyalat que hi ha zones del món on s'han d'intensificar contactes, com l'Índia, la Xina i la zona del Mercosur.