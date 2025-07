Duch aposta per una política mediterrània de "cooperació i diàleg" entre societats

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, s'ha decantat aquest dimarts per enfortir la política mediterrània i la "cooperació i el diàleg" entre les societats de la Unió Europea i els seus socis del sud, durant la seva participació en l'Aula Mediterrània Marroc de la Universitat Abdelmalek Essaâdi de Tetuan (Marroc).

Ha apostat per "superar asimetries i enfortir els llaços entre les dues ribes" del Mediterrani i per polítiques transformadores per crear una aliança entre iguals amb compromisos compartits, corresponsabilitat i beneficis mutus, informa el Govern en un comunicat.

Duch ha considerat que la cooperació entre ciutats i regions ja no és "merament instrumental" i que es tracta d'una forma eficaç de diplomàcia territorial i innovació.

A parer seu, s'ha de dur a terme en línia amb l'agenda de la UE per la Mediterrània i ha explicat que Catalunya treballa en un pla d'acció exterior del Govern al Mediterrani 2025-2028.

VIATGE INSTITUCIONAL

Duch ha fet aquesta setmana un viatge institucional al Marroc, concretament ha participat en diferents reunions empresarials i institucionals a Casablanca, Rabat, Tànger i Tetuan, i s'ha reunit amb el consell regional Rabat-Salé-Kenitra i el president de la regió de Tànger-Tetuan-Al-Hoceima, Omar Moro.

Amb Moro han acordat col·laborar en àmbits com l'energia i l'economia social i solidària, i en aquesta regió ha visitat diferents projectes de cooperació al desenvolupament finançats per la Generalitat.