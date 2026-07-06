Duch aposta per la col·laboració universitària i per ampliar els programes de mobilitat en l'FP

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicat la col·laboració universitària com una manera de consolidar el projecte europeu i ha apostat per ampliar les experiències de mobilitat internacional "no només en els estudis universitaris, sinó també en els programes de formació professional".
En la inauguració aquest dilluns de la Summer School de l'aliança universitària europea EUTOPIA de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha celebrat que els programes universitaris europeus permeten "crear una identitat europea compartida i construir vincles duradors entre societats", informa el Govern en un comunicat.
En el curs 2023-2024, el sistema universitari públic de Catalunya va rebre 12.641 estudiants internacionals en estada de mobilitat, mentre que 7.257 estudiants catalans van participar en programes de mobilitat a l'estranger: "Erasmus+ reforça la comprensió i la pertinença cultural", ha expressat el conseller.
Duch ha donat la benvinguda als estudiants internacionals de la xarxa EUTOPIA i ha celebrat que l'aliança universitària representa una "iniciativa emblemàtica de la cooperació acadèmica europea", àmbit en el qual Catalunya té un paper rellevant, ha explicat.
"MÉS EUROPA"
En la seva intervenció, el conseller ha destacat la importància d'apostar pel projecte comunitari davant la "inestabilitat geopolítica i la proliferació de narratives que qüestionen els valors democràtics" en el context internacional per la seva defensa dels valors, els drets i la democràcia.
Davant el creixement de moviments extremistes i populistes, ha subratllat la responsabilitat que tenen les regions: "La confiança en la política pateix i la gent busca solucions a llocs equivocats".