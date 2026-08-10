Duch aplaudeix que el TS comenci a amnistiar i espera que "aviat" ho faci amb Puigdemont i la resta

EUROPA PRESS - EUROPA PRESS
BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller de la UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha aplaudit que el Tribunal Suprem (TS) comenci a aplicar la Llei d'Amnistia a alguns dels afectats pel 'procés' i espera que "molt aviat" ho faci amb la resta dels qui tenen dret, inclòs l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
"En els últims dies el Suprem ha començat a aplicar-la i pensem que aquesta és la via. Esperem que molt aviat s'apliqui de manera global a totes aquelles persones que, segons la llei, tenen dret a aquesta amnistia", ha subratllat en una entrevista d'Europa Press.
Per Duch, l'amnistia és un element més de la normalització de la política de Catalunya i recapta un suport majoritari dels catalans, per la qual cosa "al més aviat possible es pugui completar la seva aplicació, millor per a tots".
En preguntar-li si això pot facilitar la tornada aquest any de Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig a Catalunya, s'ha limitat a afirmar: "Al més aviat possible, millor".
"Ara el que volem és que, a partir de la resolució del TJUE, les coses vagin molt més ràpides", ha reclamat, destacant que el tribunal europeu va confirmar que l'amnistia és constitucional, com va sostenir el TC, i que és perfectament compatible amb el dret de la UE.
Per això, creu que ja no hi ha cap excusa perquè aquesta llei s'apliqui de manera generalitzada, i, sense voler entrar en el motiu pel qual el Suprem està començant a fer-ho ara, ha manifestat que "el legislatiu ha de respectar al judicial i el judicial també ha de respectar al legislatiu".
CATALÀ
Sobre la petició que el català sigui llengua oficial a la UE, té l'esperança, el coneixement i la informació que el Govern "no ha deixat de treballar per l'oficialitat del català, del basc i del gallec ni un sol moment" des que es va posar damunt de la taula del Consell de Ministres de la UE.
També ha apuntat que, coneixent les institucions europees, aconseguir la unanimitat dels 27 estats membres implica negociar i treballar sense soroll i amb molta pedagogia: "Això exigeix paciència i poder treballar sense estar sotmès a una discussió pública i permanent, traient això de la discussió política superficial".
Assegura que, quan el Govern tingui la certesa d'aquesta unanimitat, demanarà a la presidència del Consell de Ministres de la UE que el tema torni a la seva taula per aprovar-lo, en comptes de portar-lo "per provocar una nova discussió o, en el pitjor dels casos, perquè hi hagi una votació amb un resultat que no sigui unànime".
"Soc optimista. Jo penso que això acabarà sortint i que, una vegada arribi el moment, espero que tinguem molt bones notícies", ha recalcat Duch, que afirma que no tots els països són conscients que el català és també una qüestió de sentiment, pertinença i identitat a Catalunya, no només lingüística.
A més, defensa que l'oficialitat del català permetria que una part important de la ciutadania de Catalunya se sentís "més representada i integrada" dins de la UE.
VIATGES
Després de reivindicar el treball, els beneficis i la projecció internacional que es deriva dels viatges del president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquesta legislatura, no ha donat detalls encara del que farà al setembre a Ucraïna per la guerra.
Sí ha assegurat que l'esperit del viatge és mostrar la solidaritat de Catalunya amb els ucraïnesos després de 4 anys de guerra, no oblidar el que significa tenir una guerra a territori europeu i les seves conseqüències, i mostrar els "llaços i reforçar la cooperació" amb Ucraïna, sobretot en temes relacionats amb el dret humanitari i l'ajuda a la reconstrucció.
COS DE FUNCIONARIS
Després que el Parlament aprovés al maig un cos de funcionaris d'acció exterior, ha explicat que l'integraran funcionaris amb un especial coneixement de les relacions internacionals, per la qual cosa hauran de tenir estudis relacionats, parlar idiomes (no només anglès) i estar capacitats per a part del treball d'acció exterior que fa qualsevol Departament de la Generalitat.
"Tots els departaments, d'una manera o una altra, tenen una certa projecció exterior, per la qual cosa a la llarga tots els departaments necessitaran comptar amb algun funcionari que estigui especialitzat en aquest tema", ha argumentat Duch, que espera que tot es pugui tancar aquesta legislatura.
XARXA DE TALENT
També treballen és la creació d'una xarxa de talent català internacional per identificar i aprofitar millor el coneixement i l'experiència del mig milió de catalans que viuen fora de Catalunya: en alguns casos, pot consistir a ajudar-los a tornar, i en uns altres estudiar com poden contribuir a la pròpia evolució de la societat catalana.
Per a això, ha recalcat, es necessita molta coordinació, fins i tot fora del propi Govern, per la qual cosa intentaran avançar i arribar fins a on sigui possible al llarg de la present legislatura.
CEUTA I MELILLA "FRONTERES DE LA UE"
Davant de la crisi de Ceuta, ha mostrat la solidaritat de la Generalitat i ha reivindicat els esforços del Govern per afrontar-la, i l'"actitud constructiva" del Marroc, a l'espera de conèixer els detalls de com es va originar i el paper que han jugat les xarxes socials en tot això.
"Espanya ha estat capaç de posar fi a una crisi que podia haver estat una crisi molt greu, en molt poc temps, cuidant a més una cosa molt important: el sentit de la humanitat", ha dit.
Per a ell, ara important és que la UE assumeixi, com creu que està fent, que les fronteres de Ceuta i Melilla "no només són fronteres espanyoles, són fronteres de la UE", per la qual cosa considera que ha de responsabilitzar-se per reduir riscos que es produeixin altres episodis.
Encara que opina que alguns països europeus van reaccionar amb impaciència i no van llegir bé la situació en un inici, sosté que ràpidament van reconduir la posició i es van alinear amb Espanya.
No obstant això ha insistit que, de cara al futur, es necessita que la UE mostri la seva solidaritat "amb tots els països que han d'afrontar situacions de corrents d'immigració il·legal".
"Això va passar en el seu moment entre Bielorússia i Polònia, això passa també a Itàlia, això passa a Grècia, això passa cada vegada menys a Espanya perquè els acords amb països del nord d'Àfrica estan funcionant bé. Però, al final, tots els països hem de ser solidaris amb la situació que puguin patir els altres", ha ressaltat.
Malgrat negar que aquests episodis afavoreixin un auge de l'extrema dreta, ha demanat no aprofitar l'ocorregut per construir discursos que no ajudin a construir una societat més solidària, caritativa i més justa.